Eskişehir Sabiha Gökçen MTAL “Tanınan Okul Onay Sertifikası” aldı

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye’de uçak bakım alanında 51 kurum arasında sadece 4’ünde SHY-147 sertifikasını aldı. Törene Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, MSB 1. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hv. Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı M. Salih Canbal, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Üzmez, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyaman, TEI Direktörü Murat İlker Çelik, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlarından Fazıl Aydınmakina, davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı, "Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. 30 yıl önce uçak bakım alanında öğretim programı, alan öğretmeni, atölye donatımı, meslek dersi kitabı olmayan bir okuldan sivil havacılık standartlarını yakalamış bir okul konumuna geldik. Türkiye’de uçak bakım alanında 51 eğitim kurumundan sadece 4’ü SHY-147 kapsamında tanınan okul statüsüne sahip bulunmaktadır. 2 kategoride bu statüye sahip bir okul olarak kaliteli eğitim veriyor ve öğrencilerimizi havacılık sektörümüzün ihtiyaçlarına göre yetiştiriyoruz. 30 yıl önce atılan sağlam temeller üzerine inşa edilen ilişkilerimiz okul sanayi işbirliğinde Türkiye’ye örnektir. Bu çok yönlü işbirliğinin ürünü olan 2 bini aşkın mezunumuz Türk havacılığının gelişmesine ve bugünlere gelmesine önemli katkılar sağlamıştır" dedi.

Kabadayı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne “Tanınan Okul” olma sürecinde sağladığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Törende konuşan eski 1. HİBM Komutanı Fazıl Aydınmakina ise, eğitim ve iş hayatında elde ettiği başarıları ve Türk havacılığının gelişmesine ve uçak bakım personelinin yetiştirilmesine yaptığı katkıları anlattı. Konuşmaların ardından Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel, Okul Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı’ya "Tanınan Okul Onay Sertifikası"nı verdi.

Ardından MEB müfredatı dışında sivil havacılık mevzuatına göre belirlenmiş işlemleri tamamlayan ve 13 modül sınavından başarıyla geçerek ”Hava Aracı Bakım Sertifikası” almaya hak kazanan 11 mezun öğrenciye sertifikaları dağıtıldı. Ayrıca okulun açılmasına, geliştirilmesine ve öğrencilerin yetiştirilmesine sağladığı önemli katkılardan dolayı Fazıl Aydınmakina’ya da plaket ve tablo verildi.