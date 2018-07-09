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09 Temmuz 2018 15:10

Eskişehir sağanak yağmura teslim oldu

Eskişehir’de sıcak ve güneşli havanın ardırdan öğle saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak yağmur hayatı adeta felç etti.

Eskişehir sağanak yağmura teslim oldu

09 Temmuz 2018 15:10


Öğle saatlerinden aniden başlayan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkisini arttıran yağmurda tedbirli vatandaşlar şemsiyelerine sığınırken, çoğu vatandaş ise yağmurdan korunmak için koşarak kapalı alanlara ve dükkan tentelerine sığındı. Bazı dükkanları yağmur suları basarken, sokaklarda da su birikintileri oluştu. Ayrıca kısa sürede sokak ve caddelerde su birikintilerinin olduğunun gözlenmesi akıllara bir kez daha alt yapı sorununu getirdi.


Öğlen saatlerine kadar 30 dereceye kadar yaklaşan sıcaklık, yağmur ve saatte 33 kilometreyi bulan rüzgar yüzünden aniden düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yağışın bugün ve yarın etkili olacağı, Çarşamba gününden itibaren de havaların normale döneceği öğrenildi.




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