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30 Nisan 2018 15:03

Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, hastaların sorunlarını yerinde çözdü

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, hastaların sorunlarını yerinde çözdü

30 Nisan 2018 15:03

Dr. Uğur Bilge, ziyaret ettiği evlerde bulunan ve hastanelerde sıkıntı yaşayan bedensel engelli vatandaşları başhekimlerle görüştürerek sorunların çözülmesini sağladı.


Dr. Uğur Bilge, "Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz" projesi kapsamında yürütülen uygulamalarda tedavi süreçleri devam eden hastaları proje ekibi ile birlikte evlerinde ziyaret etti. Sağlık hizmeti alan hasta ve yakınlarıyla da sohbet eden Bilge, Eskişehir’de verilen sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorarak istek ve önerilerini de dinledi. Hastanelerde sıkıntı yaşayan iki hastanın şikayetini aldıktan sonra Başhekimlerle hastaları telefonla görüştürerek problemlerinin çözülmesini sağladı. Ziyaretler esnasında ihtiyacı olan iki hastaya da tekerlekli sandalye hediye edildi.



Sağlıkta Engelleri Kaldırıyoruz projesi 3 yıldır devam ediyor


Dr. Uğur Bilge; Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü olarak engelli bireylere sunmuş oldukları sağlık hizmetlerinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Türkiye’de ilk kez Eskişehir’de uygulandığını belirtti. “Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz Proje”sini 3 yıldır sürdürdüklerini belirten Bilge, "Sağlıkta Sessizlerin Sesi Oluyoruz" projesi ile işitme ve konuşma engelli vatandaşları tercüman sağlık personelleri eşliğinde evlerinden Sağlık Müdürlüğü’nün araçları ile alınıp sağlık kurumlarına götürülerek tedavilerinin sağlandığını aktardı.



"Aramaları yeterli olacak"


Bedensel engelli bireylere yönelik sağlık ve sosyal alanlarda altyapının güçlendirilerek yeni bir hizmet modelinin oluşturulması ve geliştirilmesi amaçlanan projelerinin bir çok alanda başarılı bulunarak ödüllere layık görüldüğüne değinen Eskişehir il sağlık müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, insan odaklı yaklaşımla, tam bir ekip halinde uygulamanın sürdürülmesi ve bedensel engelli vatandaşların memnuniyetini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Bilge, "Sağlık Müdürlüğü olarak olarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en rahat ve ulaşılabilirliği kolay bir biçimde yararlanmasını istiyoruz. Bu çalışmalarımızın hasta yakınları tarafından da memnuniyetle karşılandığını ifade ederken amaçlarının bu hizmeti daha geliştirerek daha fazla hastaya ulaşmak olduğunu söyleyerek bu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 08: 00-17: 00 saatleri arası Sağlık Müdürlüğü Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde kurulan 0533 156 76 66 numaralı telefona SMS atmaları veya WhatsApp üzerinden görüntülü olarak aramaları yeterli olacak" dedi.




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