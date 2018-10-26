Eskişehir Şehir Hastanesi açılışa hazır

Dr. Rahmi Kılıç, açılışına sayılı günler kalan Eskişehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından bin 81 yatak kapasiteli yaptırılan Eskişehir Şehir Hastanesi 30 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Son teknoloji cihazlarla donatılan Eskişehir Şehir Hastanesi 27 Ekim'de Acil Servis 30 Ekim'de ise poliklinik hizmeti vermeye başlayacak. Bin 81 yatak kapasiteli hastane özellikleriyle modern konsepti ve konforuyla; 333 bin metrekare kapalı alanda hizmet kapalı alana sahip hastanede, acil hasta nakilleri için helikopter pisti yer alacak. 254 poliklinik odasının yer aldığı hastanede; yanık merkezi dahil 156 yoğun bakım yatağı, 37 ameliyathane, 34 yetişkin 6 çocuk toplam 40 yatak olacak.

Hastanenin açılışına sayılı günler kala sağlık tesisini incelemede bulunan Dr. Rahmi Kılıç, amaçlarının kaliteli sağlık hizmeti olduğunu vurgulayarak, "Tıbbi ve teknolojik imkanları üst seviyede dev bir sağlık tesisini Eskişehir iline kazandırmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Mevcut şehir hastanelerinden farklı olarak kamunun işleteceği kreşi olacak bu hastanemizde, gebelerimizin sağlıklı doğum yapabilmesi için de 13 adet sancı odası bulunacak. Şehir Hastanesine; Eskişehir Devlet Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'nden bazı birimler (medikal onkoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, yanık ve KVC) taşınacaktır" dedi.

Açılış öncesinde Genel Müdür Kılıç ile birlikte Genel Müdür Yardımcıları Selim Bener ve Uzm. Dr. Naim Ata, Daire Başkanları Sayit Çelebi, Bilgen Bağcı Aydın, Ali Özhan, Dr. Cihan Döğer ve Mustafa Taşkın ile Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici katıldı.