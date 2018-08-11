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11 Ağustos 2018 13:34

Eskişehir Şehir Hastanesi gün sayıyor

Eskişehir’de yapımı tamamlanan Şehir Hastanesi, hizmete girmek için gün sayıyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi gün sayıyor

11 Ağustos 2018 13:34


Bölge adına önemli bir merkez olacak Şehir Hastanesinin yapımıyla yakından ilgilenen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, hastanenin son halini beraberindeki heyetle birlikte inceledi. 333 bin metrekare kapalı alana kurulan bin 81 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesinin yakında hizmete gireceğini hatırlatan Vali Çakacak, tesise ulaşım konusunda çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı. Eksikliklerin en kısa sürede tamamlanacağını belirten Vali Çakacak, hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte, bölgede Eskişehir’in sağlık üssü konumuna geleceğini bildirdi. Eskişehir Şehir Hastanesinin büyük bir yatırım olduğunu kaydeden Vali Çakacak, “Bölgede ilimizi sağlık merkezi konumuna getirecek olan Şehir Hastanesi en yakın sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.


Hastane içerisindeki servisleri gezerek değerlendirmelerde bulunan Vali Çakacak, devam etmekte olan çalışmalar ve son durum hakkında yüklenici firma temsilcilerinden bilgi aldı. Vali Çakacak’a bu incelemelerinde; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yüklenici firma temsilcisi ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti.




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