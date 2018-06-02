Eskişehir Şehir Hastanesi havadan görüntülendi

Ankara, Manisa, Kayseri, Eskişehir ve Elazığ’da 7 bin 988 yatak kapasiteli 5 modern şehir hastanesinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastaneler arasında yer alan Eskişehir Şehir Hastanesi ise, açılış için artık son günlerini sayıyor. Toplam 1081 yataklı hastanenin temeli dönemin Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından atıldı. 2015 yılının son aylarında başlayan Şehir Hastanesi inşaatının önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Söz konusu inşaatın bitmesi için çalışan sayısının arttırıldığı öğrenilirken, son dokunuşların yapıldığı aktarıldı. İçerisinde kalp damar, onkoloji, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinin de bulunacağı Şehir Hastanesi, çevre illere de büyük bir hizmet verecek. Önümüzdeki ay içerisinde tamamlanması beklenen Eskişehir Şehir Hastanesi’nin son hali is havadan görüntülendi.