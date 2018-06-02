Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 09:51

Eskişehir Şehir Hastanesi havadan görüntülendi

Yapımı devam eden Eskişehir Şehir Hastanesi’nin inşaatında sona yaklaşılırken dev kampüs havadan görüntülendi.

Eskişehir Şehir Hastanesi havadan görüntülendi

02 Haziran 2018 09:51


Ankara, Manisa, Kayseri, Eskişehir ve Elazığ’da 7 bin 988 yatak kapasiteli 5 modern şehir hastanesinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastaneler arasında yer alan Eskişehir Şehir Hastanesi ise, açılış için artık son günlerini sayıyor. Toplam 1081 yataklı hastanenin temeli dönemin Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından atıldı. 2015 yılının son aylarında başlayan Şehir Hastanesi inşaatının önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Söz konusu inşaatın bitmesi için çalışan sayısının arttırıldığı öğrenilirken, son dokunuşların yapıldığı aktarıldı. İçerisinde kalp damar, onkoloji, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinin de bulunacağı Şehir Hastanesi, çevre illere de büyük bir hizmet verecek. Önümüzdeki ay içerisinde tamamlanması beklenen Eskişehir Şehir Hastanesi’nin son hali is havadan görüntülendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç