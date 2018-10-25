Eskişehir Şehir Hastanesinde açılış öncesi simülasyon çalışması

Hasta kabulüne 30 Ekim tarihinde başlaycak olan bin 81 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, taşınmazdan önceki son hazırlıklar tamamlandı.

Yapılan simülasyon çalışması da hastanede görev yapacak tüm sağlık personelinin katılımlarıyla yapıldı. Hasta kayıt ve kan alma kayıt modüllerinde yapılan çalışmada; sistemin çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek hasta kayıt denemesi gerçekleştirildi. Yapılan kayıtların hekim sistemine düşmesi, poliklinik kapılarında bulunan ekranlara yansıması ve kan alma sıralamasının sistemde görüntülenmesi tek tek simülasyonla gösterildi. Senaryo gereği Eğitim ve Araştırma Hastanesi ünvanlı Eskişehir Şehir Hastanesi çalışanları hasta ve hasta yakını olarak hastanenin her bölümüne eş zamanlı olarak giriş yaptılar. Hasta karşılama, hasta kayıttan poliklinik bekleme ve muayene süreçleri, tetkik sonuç, laboratuvarlar, acil servis, ameliyathane ve tüm hastane birimlerinde süreçler canlandırıldı. Simülasyon sürecinde hastaneyi ve personeli zorlayacak tüm olumsuzlar senaryoda yer aldı.

Simülasyona Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanlığından Dr. Muhammet Bayram, Başhekim Uzm. Dr.Yaşar Bildirici, çok sayıda sağlık yöneticisi ve sağlık çalışanı katıldı.

Simülasyon hakkında bilgi veren Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, “Simülasyonda sağlık çalışanımız hasta ve hasta yakını olarak buradalar. Bunun içinde Acil Servis'te bir trafik kazası, bir düşme ve bir kalp krizi vakasının ambulans ile simülasyona katıldı ve acil sonrası tüm süreçler işlendi. Aynı anda giriş yapan vakaların süreçlerini izledik değerlendirdik. Sonuç olarak tüm simülasyon başarı ile tamamlandı. 30 Ekim'de hasta kabulüne başlayacak olan Eskişehir Şehir Hastanemizin işletmesinde bir sorun yaşamamak için böyle bir simülasyonu planlayarak uyguladık” dedi.

Müdür Bilge, ayrıca; “Şehir hastaneleri Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleridir, devlet hastaneleri ile aynı statüdedir. Devlet hastanelerinde ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde uygulanan muayene katkı payları dışında başka bir ücret alınmayacaktır” dedi.