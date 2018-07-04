Eskişehir Şehir Hastanesi’nde son testler yapılıyor

Sağlık Bakanlığınca kabul süreci devam eden ve açılmasına sayılı günler kalan Eskişehir Şehir Hastanesi süreç bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Hstanede görev yapacak sağlık personellerinin katılımıyla uygulamalı eğitim verildi. Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sait Çelebi, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici Sağlık Müdürlüğü idarecileri tüm hastane idarecileri ve tıbbi birimler sorumluların katılımıyla yapılan uygulamalı eğitimde; senaryo gereği acil servisten giriş yapan hastalar karşılanarak hastanedeki tüm işlemleri görevlendirilen sağlık personellerince takip edildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ile İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü de hasta rolünde acil serviste muayeneleri yaptırıp, hasta kabul, muayene, tetkik girişi ve sonuç alma kısımlarını uygulamalı olarak test ettiler.

Şehir Hastanesindeki uygulamalı eğitimi yerinde görerek değerlendiren Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sait Çelebi başkanlığındaki bakanlık heyeti ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri daha sonra hastanedeki tüm odaları, ameliyathaneleri, poliklinikleri tek tek inceledi. Yerleştirilen tıbbi cihazları da inceleyerek yetkililerden bilgi alan heyet, değerlendirmede bulundu. Son dokunuşların yapıldığı içerisinde kalp damar, onkoloji, yanık merkezi ve tele-patoloji sisteminin de bulunacağı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi unvanına sahip, Eskişehir Şehir Hastanesi 264 poliklinik ve branşlara göre farklı dağılım gösterecek bin 81 yatak kapasitesiyle hizmet verecek.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; uygulamalı eğitimlerin Eskişehir Şehir Hastanesinin açılacağı güne kadar devam edeceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sait Çelebi ise; incelemenin ve uygulamalı eğitimin ardından yaptığı açıklamada, şehir hastanesinde sona gelindiğini dile getirdi. Çelebi, hastanenin kabul sürecinin tamamlanmasının ardından hizmete girmesiyle birlikte bölgede önemli sağlık merkezi olacağını kaydetti.