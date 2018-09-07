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07 Eylül 2018 10:37

Eskişehir Şehir Hastanesinin inşaatı tamamlandı

Bölge adına önemli bir merkez olacak Eskişehir Şehir Hastanesinin inşaatı tamamlandı.

Eskişehir Şehir Hastanesinin inşaatı tamamlandı

07 Eylül 2018 10:37


2015 yılının son aylarında dönemin Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından temeli atılan hastanenin inşaatı tamamlandı. Kamu-özel işbirliği modeliyle yapılan Şehir Hastanesi 341 bin 287 metrekarelik alana yapıldı. 1 milyar 678 milyon liraya mal olan bin 81 yataklı hastanede; 254 poliklinik, 131 yoğun bakım ünitesi, 35 ameliyathane ve 90 yataklı ruh sağlığı bölümü yer alacak. Sağlık çalışanlarının dışında dev hastane kampüsünde bin 361 kişi istihdam edilecek. İnşaatı tamamlanan Şehir Hastanesinin iç dizaynında da son aşamalara gelindi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hastaneye sağlanacak tramvay hattının yapımı sürerken, dev kampüsün ulaşım dışında bir eksiğinin kalmadığı öğrenildi.


Önümüzdeki günlerde ulaşım hatlarının tamamlanmasıyla Şehir Hastanesinin hizmete girmesi bekleniyor.




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