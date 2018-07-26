Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 15:28

Eskişehir sel

Eskişehir’de yoğun yağış ulaşımda aksamalara sebep olurken Seyitgazi ilçe karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı, bazı araçlar mahsur kaldı.

Eskişehir sel

26 Temmuz 2018 15:28


Yoğun yağış Seyitgazi ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Taşlık-Sarayören mahalleleri arası devlet karayolunda sele sebep oldu. Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve akabinde meydana gelen dolu ulaşımı aksatıyor. Çevreden inen toprak ve su akıntılarıyla birlikte karayolu bir süre tamamen ulaşıma kapandı. Yolda kalan sürücüler ise araçlarından inerek yardım bekledi. Bazı araçların mahsur kaldığı yolda Karayolu, Seyitgazi Belediyesi ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmaları başlattı.


Yaklaşık bir saat kapanan yolda sel sularının kısmen çekilmesiyle ulaşım, polis ve diğer ekipler tarafından kontrollü olarak tekrar açıldı. Bazı evlerin sular altında kalmasına da sebep olan bölgedeki yağış sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç