Cumhuriyet döneminin en önemli ve aydınlık merkezlerinden biri haline gelen Eskişehir’in tarihi hikayesini fotoğraflar ve özel aktarımlar ile ele alan kitap, Eskişehirli edebiyat ve tarih severlerin beğenisini kazandı. Kırmızı Yayınları’nda çıkarılan kitap hakkında yapılan açıklamada “Eskişehir bir Cumhuriyet kenti. Osmanlı’nın çok küçük bir yerleşim bölgesi iken, Cumhuriyet döneminde kimliğini bulmuş, neredeyse varını yoğunu Cumhuriyet’e borçlu bir kent” şeklinde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da “Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir” kitabını tüm Eskişehirlilerin okuması gerektiğini belirtti.