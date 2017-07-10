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10 Temmuz 2017 14:47

Eskişehir tarımında bir ilk daha hayat buldu

Eskişehirli kadın çiftçi Reyhan İşçan, "Meşe Kütüğünde Reishi Mantarı Üretim ve Pazarlama Projesi" yarışmasında birinci olarak 50 bin lira hibe kazandı.

Eskişehir tarımında bir ilk daha hayat buldu

10 Temmuz 2017 14:47


Konuyla ilgili açıklama yapan İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Salih Söğüt, Reyhan İşcan’ın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2013 yılında düzenlenen "Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarışması Türkiye Şampiyonu olduğunu, 2014 yılında düzenlenen son 10 yılın Türkiye şampiyonlarının katıldığı Şampiyonlar Şampiyonasında Eskişehir’i temsil ettiğini anlattı. Söğüt, " Şampiyon kadın çiftçimiz istiridye mantarı yetiştirmeyi yıllardır yapmakta iken 2016 yılının Aralık ayında Reishi Mantarı Projesini İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla uygulamaya başladı. Tepebaşı İlçesi, Uludere Mahallesinde gerçekleştirilen "Meşe Kütüğünde Kırmızı Reishi Mantarı Üretim ve Pazarlama Projesi" Vali Yardımcımız Bekir Şahin Tütüncü, Tepebaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Ar ve müdürlüğümüz proje ekibimizin katılımlarıyla 4 Temmuz 2017 tarihinde inceleme gezisi ve akabinde tesis açılışı gerçekleştirilmiştir. Açılışta: Proje Koordinatörümüz Mühendis Yurdal Çetinkaya’nın verdiği teknik bilgilerin ardından, Kadın Çiftçimiz Reyhan İşcan, özellikle Doğu Bloku ülkelerde Ölümsüzlük Mantarı olarak bilinen Kırmızı Reishi mantarını Eskişehir’de yetiştirmenin gururunu belirterek, projede emeği geçen Valiliğimize ve İl Müdürlüğümüz personeline teşekkürlerini iletmiştir. Vali Yardımcımız Bekir Şahin Tütüncü de yaptığı kısa konuşmada, bu çalışmanın ülkemiz ve ilimiz adına çok büyük bir başarı olduğunu ve tarımsal üretimimize katkı sağlayacağını vurgularken kadın çiftçimizi ve İl Müdürümüz nezdinde proje biriminde çalışan personellerimizi tebrik etmişlerdir" diye belirtti.




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