Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Dr. Naci Gündoğan’ın başkanlığında, Anadolu Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirdi.

Toplantıda, yeni üniversitenin kuruluş süreçleriyle ilgili olarak üyeleri bilgilendiren Prof. Dr. Gündoğan, idari birimlerdeki atamaların da tedviren gerçekleştirildiğini, Anadolu Üniversitesi’nde görev yapan genel sekreter ve daire başkanlarının tedviren Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde de görevlendirildiklerini söyledi. Senato’nun ilk toplantısında, Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne ait eğitim-öğretim, idari ve mali konularla ilgili 14 adet yönetmelik ve yönerge de üyelerin onayına sunularak gerekli görüşmeler ve değişiklikler yapıldıktan sonra kabul edildi. Senatoda ayrıca, önümüzdeki dönemde Anadolu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi arasında yapılması planlanan işbirliği protokolü üzerinde de görüşmeler yapıldı. Anadolu Üniversitesi’nin her zaman Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin yanında olacağını vurgulayan Prof. Dr. Gündoğan, bu geçiş sürecinin sancısız bir şekilde atlatılması için tüm olanakların seferber edileceğini belirtti.