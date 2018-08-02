Eskişehir Teknik Üniversitesi yapılanma sürecini hızla tamamlıyor

Yeni kurulan Üniversitenin Rektörlüğünü tedviren yürüten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, kuruluş sürecine ilişkin olarak bilgilendirmelerde bulundu. Yapılanma süreci kapsamında öncelikle üniversitenin Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Elektronik Ortamda Belge Gönderme Yöntemi (KEP)’nin devreye alındığını ve yetkili olan personelin kullanımına açıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, sürecin devamında yapılan çalışmalara ilişkin olarak “Bu süreçte, Üniversite Senatosu üç kez toplandı. Üniversitenin acil ihtiyacı olan bazı mevzuat düzenlemeleri hızla yapıldı ve Senato onayı alınan yönetmelikler, ilgili kurumlara yayımlanmak üzere gönderildi. Bugüne kadar üniversite tarafından hazırlanan ‘Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ ile ‘Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bunların dışında sekiz yönerge, üç kılavuz ve iki de usul ve esas Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandı ve yürürlüğe girdi” dedi.

“Eskişehir Teknik Üniversitesinin uluslararasılaşma adımları sürüyor”

Üniversitenin uluslararasılaşmasına yönelik çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Gündoğan, “Eskişehir Teknik Üniversitesinin uluslararasılaşma adımlarının en önemlilerinden biri olan Avrupa ülkeleri ve dünyanın diğer coğrafyalarında yer alan ülkeleri ile Erasmus+ kapsamında anlaşma yapabilme yetkisi için Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Konseyine Geçici Charter alınması için başvuru süreci hızla tamamlandı ve 24 Temmuz itibarıyla da Geçici Charter Belgesi alındı. Bu belgenin alınmasıyla tüm yurt dışı paydaşlarla mevcut olan Erasmus+ anlaşmalarının Eskişehir Teknik Üniversitesi adına yenileme çalışmalarına başlandı. Bunun yanında, Üniversitenin kurumsal internet sayfası hazırlandı ve 1 Ağustos tarihi itibarıyla yayına girdi. Şu anda üniversiteye ilişkin bilgi edinmek isteyen herkes ‘https://www.eskisehir.edu.tr/’ internet adresini ziyaret edebilir. Ayrıca tüm personelin e-posta adreslerinin oluşturulma çalışmalarında da son aşamaya gelindi” ifadelerini kullandı.

Sürece akademik ve idari personelden destek

Eskişehir Teknik Üniversitesinin “Kurumsal Logo” çalışmaları hakkında da bilgi veren Gündoğan, farklı tasarımcılar tarafından tasarlanan logoların, katılımcılığı ve paylaşımcılığı arttırmak amacıyla internet sayfasından anket yoluyla akademik ve idari personelin oyuna sunulduğunu ve daha sonra tüm personelin görüşlerinin Senato tarafından değerlendirildiğini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Kurumsal logonun renginin belirlenmesi amacıyla da logoya tasarımcı tarafından eklenen renkler, Senatörlerin oyuna sunuldu ve alınan dönütler doğrultusunda Eskişehir Teknik Üniversitesinin kurumsal logosunun belirlenme süreci tamamlandı” diye konuştu.

Eskişehir Teknik Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte Anadolu Üniversitesi adına varolan havacılıkla ilgili tüm uçuş yetkilerinin ve benzeri belgelerin iptal olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gündoğan, bu süreçte hızla belgelerin Eskişehir Teknik Üniversitesi adına yeniden hazırlanması yönünde girişimde bulunduklarını belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne başvuru süreci tamamlandı ve uçuş yetkileri tekrar alındı. Bu aşamada Türk Hava Yollarına verilen eğitime, ciddi bir aksaklığa yol açmadan devam edildi. Ayrıca aynı dönemde Anadolu Üniversitesi envanterindeki uçakların, Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından devir alınma süreci de tamamlandı.”

ESTÜ, yeni öğrencilerini bekliyor

Eskişehir Teknik Üniversitesinin önlisans ve lisans programlarına yatay geçişlerle lisans programları için yandal programlarına öğrenci alım sürecinin devam ettiğinin altını çizen Rektör Gündoğan, “Lisansüstü programlarda, buna tezsiz uzaktan öğretim programları da dâhil olmak üzere şu anda kayıtlar sürmekte olup 2018-2019 öğretim yılında Üniversitemize yeni kaydolacak öğrencilerin kayıt işlemleriyle ilgili olarak da hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Ayrıca ‘Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavı’ ile öğrenci alan Spor Bilimleri Fakültesinin Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Rekreasyon Programları ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Hava Trafik Kontrol Programının sınavları için tüm hazırlıkları tamamlanarak ilgili ilan metinleri internet sayfası aracılığıyla adaylar ve kamuoyuyla paylaşıldı. Ağustos ayında sınavlar gerçekleştirilecek ve bu programlara yerleştirme işlemleri tamamlanmış olacak” diye bildirdi.

Rektörlük binası hazırlığında sona aşamaya gelindi

Eskişehir Teknik Üniversitesinde sürdürülen mekânsal ve fiziksel iyileştirmelere yönelik çalışmalara da değinen Gündoğan, yapımı yeni tamamlanmış olan Spor Bilimleri Fakültesi ek binasının Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlük binasına dönüştürüldüğünü ve ofislerin tefrişatının da tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan ayrıca, Rektörlük binasının ön tarafında yapımına başlanan otopark çalışmalarının da birkaç hafta içinde tamamlanmasının planlandığı bilgisini verdi.

Taşınır ve taşınmazların devri ile ilgili işlemlerin de sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Gündoğan, “Çalışmaların Ağustos ayında tamamlanmasını bekliyoruz. Ayrıca Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi arasında hazırlık çalışmaları devam eden işbirliği protokolünün de Ağustos ayı içerisinde imzalanmasını planlıyoruz” dedi.