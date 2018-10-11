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Eskişehir Tepebaşı Gençlik Spor Kulubü sporcuları tatilde

Eskişehir Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü sporcuları, başarılı geçen yılı Balıkesir’in Akçay ilçesinde aileleri ile birlikte tatil yaparak kutladılar.

Eskişehir Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü sporcuları, başarılı geçen yılı Balıkesir'in Akçay ilçesinde aileleri ile birlikte tatil yaparak kutladılar.


Sporcular ve aileleri ile mutlu bir tatil geçirdiklerini belirten Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Dilek Karakuyulu yaptığı açıklamada, ‘'Sporcular ve aileleri; tatilde gönüllerince eğlendiler ve stres attılar. Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki sporcular, yeni sezona Eskişehir'de güçlü bir performansla girdiklerini belirttiler. Ayrıca bu tatil imkanını sunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt Ahmet Ataç'a teşekkürlerini ilettiler'' dedi.

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