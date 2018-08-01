Eskişehir trafiğinde 281 bin 853 adet araç var

Eskişehir’de haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 281 bin 853 adet olarak hesaplandı. Eskişehir’de Haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 261 adet arttığı belirlendi. Eskişehir’deki taşıtların; 166 bin 138 adedi otomobil, 44 bin 860 adedi kamyonet, 30 bin 8 motosiklet, 23 bin 253 adedi traktör, 10 bin 495 adedi kamyon, 3 bin 691 adedi minibüs, 2 bin 752 adedi otobüs, 656 adet özel amaçlı taşıtlar olduğu açıklandı. Eskişehir’de haziran ayında 7 bin 919 adet taşıtın devri yapılırken, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 22 milyon 679 bin 584 oldu.