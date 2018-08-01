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01 Ağustos 2018 11:01

Eskişehir trafiğinde 281 bin 853 adet araç var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü, Eskişehir trafiğine kayıtlı araç sayısını açıkladı.

Eskişehir trafiğinde 281 bin 853 adet araç var

01 Ağustos 2018 11:01


Eskişehir’de haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 281 bin 853 adet olarak hesaplandı. Eskişehir’de Haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 261 adet arttığı belirlendi. Eskişehir’deki taşıtların; 166 bin 138 adedi otomobil, 44 bin 860 adedi kamyonet, 30 bin 8 motosiklet, 23 bin 253 adedi traktör, 10 bin 495 adedi kamyon, 3 bin 691 adedi minibüs, 2 bin 752 adedi otobüs, 656 adet özel amaçlı taşıtlar olduğu açıklandı. Eskişehir’de haziran ayında 7 bin 919 adet taşıtın devri yapılırken, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 22 milyon 679 bin 584 oldu.




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