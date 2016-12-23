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23 Aralık 2016 17:51

Eskişehir Türk Sağlık-Sen’den birlik ve beraberlik çağrısı

Eskişehir Türk Sağlık-Sen’den birlik ve beraberlik çağrısı

23 Aralık 2016 17:51

Eskişehir Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Hüseyin Kararman, son günlerde yaşanan olaylara tepki göstererek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.
Kararman, yaptığı açıklamada, terör olaylarının son günlerde giderek artış gösterdiğine dikkat çekti. Hüseyin Kararman, "Neredeyse her gün bir şehrimizde bomba patlamakta, neredeyse hemen her gün onlarca ocağa ateş düşmekte ve bu ateş yurdun dört tarafını sarmaktadır. Fırat Kalkanı Harekatı’ndan, şehit ve yaralı haberleri gelmeye devam ediyor. DEAŞ’lı teröristler askerlerimizi şehit ediyor. Askerlerimiz, polislerimiz içeride ve dışarıda kahramanca mücadelelerine devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’ne düşman olanlar, hain planlarıyla namert işbirlikçileri ile bombaları, silahlarıyla şer odakları dört bir yandan üzerimize çullanıyor. Zor bir mücadele veriyoruz. Hata yapma, gaflete düşme, rehavete kapılma lüksümüz yok. Gözümüzü kırptığımız anda tepemize çullanmak için satılık hainler beklemektedir. 15 Temmuz’da çok açık görüldüğü üzere, bütün şer odaklarının amacı, bu ülkede iç kargaşa oluşturmak kardeşi kardeşe kırdırmaktır" dedi.

"Yenikapı ruhu her zaman taze tutulmalı"
Kamudaki ayrımcılık olaylarına da tepki göstererek, ’Şimdi birlik ve beraberlik zamandır’ diyen Başkan Kararman, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Emperyalistlerin hain emellerine karşı, milli direnişimizi kırmak, milli bütünlüğümüzü yıkmak için büyük bir oyun sergilenmektedir. Şimdi ’birlik ve beraberlik zamanıdır.’ Kamudaki ayrımcılık bitmelidir. Yenikapı ruhu her zaman taze tutulmalı, sendikal tercihleri, inançları, siyasi görüşleri yüzünden insanlar ayrılmamalı ve dışlanmamalıdır. Kamuda her düzeydeki yöneticiler ve tüm idareciler; ayrımcılığı tarihin derinliklerine gömmeli, bir daha ortaya çıkarmamak üzere bitirmeli, kamu çalışanlarını düşürüldüğü ayrımcılık ortamından çıkarmak için, yetkilerini kullanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Yenikapı ruhunu yaşatma isteğine tüm bürokratlar sahip çıkmak zorundadır."

"Ayrım yapmaya devam edenler FETÖ örgütü ile aynıdır"
Başkan Kararman, ayrımcılık yapmaya devam edenleri, FETÖ hatta daha tehlikeli terör örgütleri ile aynı keseye koyduğuna dikkat çekerek, "Hala ayrım yapanlar mutlaka kamudan temizlenmelidir. Ayrımcılığa devam eden her kim olursa olsun, en az FETÖ terör örgütü kadar, hatta daha tehlikeli bölücü yıkıcı yok edici bir örgütün mensubudur. Birlik beraberliğe destek vermeyen her kim olursa olsun, Türk Sağlık-Sen olarak her zaman karşısında dimdik durmaya devam edecek, kamu çalışanlarına yapılan zulmü ve ayrımcılığı kamuoyu ile paylaşacağımızı ilan ediyoruz. Artık yeter! Kamuda vatana millete devlete sevgi sadakat ve bağlılık ile ehliyet ve liyakat, tek kriter olmalıdır" ifadelerine yer verdi.



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