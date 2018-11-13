Eskişehir Uluslararası Film Festivali 20'nci yaşını görkemli bir programla kutlacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Anadolu Üniversitesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Eskişehir Uluslararası Film Festivali, bu yıl 20'nci kez 16-24 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali bu yıl da çizgisini koruyarak seyircisiyle buluşacak. 20 yıldır şehri sinema ile buluşturan festival, bu yıl da sinemaseverlere ve üniversite öğrencilerine gösterimi yapılan filmlerin yönetmenlerinin ve usta sinemacıların içinde bulunduğu söyleşilerin, atölye çalışmalarının ve sinema derslerinin yer aldığı zengin bir program sunacak.

Sinemaseverleri birçok sürprizin beklediği festivalde, 26 ülkeden 40 farklı film gösteriminin yanı sıra Türk sinemasına daha derinlikli ve kalıcı katkılar yapma hedefi güdülürken, genç sinemacıları cesaretlendirecek yenilikler de bu yıl hayata geçiriliyor. Festival, yeni lmleri ve yönetmenleri keşfetmek, lmlerin yaratıcıları ile buluşturmak, sinema üzerine düşündürmek,ve tartıştırmanınyanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencilerine ve genç sinemacılara da ulaşmayı hedefliyor.

“Türkiye'de tek olan başka bir örneği olmayan etkinliklerden bir tanesidir”

İletişim Bilimleri Fakütesi (İBF) Frig Salonunda gerçekleşen Eskişehir Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısında konuşan İBF Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, “Anadolu üniversitesi 60 yıllık tecrübesi ve ilk günkü heyecanı ile üretmeye hem de ülkemizin bilimsel, kültürrel ve sanatsal açıdan ülkemizin gelişmesine katkı sağlıyor. Ülkemizde iletişim eğitimi veren ve kendi akademik alanında, diğer fakülteler arasında en köklüsü hatta ilki olan İletişim Bilimleri Fakültemizin de 40'ıncı yaşını kutluyoruz. Fakültemiz Eskişehir Film Festivali gibi etkinliklerde, bünyesinde bulunan öğrencilerin sadece teorik olarak değil aynı zamanda kendi akademik alanlarındaki etkin sosyal ortamlar meydana getirmektir. Bu sosyal ortamlarda, farklı bilgi ve deneyim edinmelerine ve bu tür etkinliklere katılan setördeki profesyonellerle iletişime geçerek meslek bilincini geliştirmelerine ve öğrencilik hayatları boyunca gerçekleştirdikleri ürünlerle kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyor. Bu festivalin belki de en büyük katkısı budur.

Ayrıca bu festival Türkiye'de tek olan başka bir örneği olmayan, bir üniversitenin öncülüğünde gerçekleştirilen en önemli etkinliklerden bir tanesidir” dedi.

Öte yandan tanıtım programında İBF Dekanı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Eroğlu'nun yanı sıra Festival Başkan Yardımcısı ve Festival Yönetmeni Doç. Dr. Serhat Serter, Festival Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aysun Akıncı Yüksel, Festival Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Büyükerşen İşçibaşı ve çok sayıda akademisyen katıldı.