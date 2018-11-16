Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nde görkemli açılış

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Eskişehir Uluslararası Film Festivali, sinema dünyasının önemli isimlerinin de katılımıyla Anadolu Üniversitesinde başladı.

Sinema Anadolu'da başlayan ve 16-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivalin açılış törenine sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın da katıldığı festivalin ilk günü, sinema dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirdi. Ünlü sinema oyuncuları Zafer Ergin, Suzan Kardeş ve Itır Esen'in yanı sıra Yeşilçam'ın duayen ismi Türker İnanoğlu da organizasyon için Eskişehir'e gelerek sinemaseverler ile buluştu.

Festivalin ilk gününde ödül törenleri ve açılış konuşmaları yapıldı, tanıtım videoları yayınlandı. Sponsorlar ve festivale destek veren kurumlar için düzenlenen plaket töreni sonrası, bu seneki ‘Sinema Emek Ödülü'ne ünlü oyuncu Suzan Kardeş, görüntü yönetmeni Çetin Tunca ve yönetmen Yılmaz Atadeniz layık görüldü. ‘Sinema Onur Ödülü'nün sahipleri ise ünlü oyuncular Itır Esen ve Macit Koper oldu.

"Bu festivalin diğerlerinden bir farkı olduğunu düşünüyorum"

Festivalin ilk gününde bir açılış konuşması yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Bu festivalin diğerlerinden bir farkı olduğunu düşünüyorum. Bu festivalin özelliğinden bahsetmek istiyorum. Eskişehir Sinema Günleri olarak başlıyor. Yani önce bir yerelin tadını alıyor. Sonra milli değerlere dönük, ulusal ne katılabilirse onu katıyorlar. Sonra uluslararası alana geçiyor. Kademe kademe geliyor. Yani birdenbire uluslararası film festivaline çıkıp da bir derleme toplama değil. O nedenle belli bir kalitesi ve süreci var. Bu süreci de yaşamış. Yerelden alarak uluslararası alana doğru gitmiş. Bizim öğrencilerimizin burada birçok yerden farkı var. Değerli ustaları görüyorlar. Öğrencilerimiz bunları değerlendirecek kapasitede ve güzellikteler. Çünkü benim için öğrencilerin hepsi annelerin ve babaların bize teslim ettiği birer melek gibi geliyor bana. Uluslararası Film Festivaline katkı sağlayacak ve daha da yükseltebilecek 1-2 çalışmamız da var. Onları da buradan söyleyeyim ama ismini vermeyeyim. Biraz gizli olsun. Buradaki ustalarımızı inşallah orada da görmek isteriz” şeklinde konuştu.

Ödül töreni ve açılış konuşmaları sonrası sahnede toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Etkinliğin sonunda yönetmenliğini Marios Piperides'in yaptığı 2018 Kıbrıs Rum Kesimi yapımı ‘Hendrix' (Kaçırmak) adlı açılış filmi izleyiciler ile buluştu.