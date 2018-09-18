Eskişehir ve çevresinde hava durumu

Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, sahalarında bulunan Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olduğunu, ancak hafta ortasına doğru sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını belirtti.

Eylül ayı başlarında hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrediyor. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın hafta boyunca açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ancak Bursa'da Salı ve Çarşamba günleri rüzgarın değişik yönlerden hafif ve orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (40-60 km/h) esmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, "Bu hafta bölge genelinde yine en güncel hava tahminlerini yaptık. Önümüzdeki 5 gün boyunca Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklıkları şu anda mevsim normalleri civarında seyrediyor. Eskişehir'de 25-26 derece en yüksek hava sıcaklığı. Yarın da 26 derece bekliyoruz. Ama hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarının 3-6 derece artacağını ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini tahmin ediyoruz. Özetle çarşambadan itibaren Perşembe ve Cuma günü yine sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak. Açık ve az bulutlu bir hava olacak" dedi.

"Meteorolojik açıdan Bursa'da uyarılık bir rüzgâr olabilir"

Haftanın genel olarak güzel olacağını ancak Bursa'da orta kuvvetli poyraz tahmin edildiğinin aktaran Meteoroloji Uzmanı Tarınç, "Önemli bir rüzgar beklentimiz yok Eskişehir ve çevrelerinde. Özellikle Bursa ve çevrelerinde Salı günü poyraz rüzgârının orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak eseceğini tahmin ediyoruz. Meteorolojik açıdan Bursa'da uyarılık bir rüzgâr olabilir. Onda da yine bizi takip etmelerini diliyoruz ilgili ve vatandaşlardan. Özetle önümüzdeki hafta güzel bir hafta olacak hafta sonuna kadar" diye konuştu.

Son olarak gece sıcaklıkları ile gündüz sıcaklıkları arasındaki farka değinen Tarınç şunları söyledi;

"Gece sıcaklıkları açık havadan dolayı 10 derecelere kadar düşüyor. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı bayağı yüksek oluyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar uyarılık bir meteorolojik bir hadise yok Eskişehir'de."