Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de inşa edilen Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması Projesi’nde sona yaklaşıldı. 2017 Mayıs ayında sulama sisteminin devreye alınmasının planlandığı proje ile 14 bin 2 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak.

Büyük zirai alanlara sahip bir il konumunda bulunan Eskişehir için sulama projeleri büyük bir önem taşıyor. Bu projelerden biri olan Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması Projesi’nde ise sona yaklaşıldı. Yüzde 80 fiziki gerçekleşme sağlanan sulama projesi ile Günyüzü İlçesi’ne bağlı Kavuncu, Yağrı ve Fatih mahallelerinde 14 bin 200 dekar alan sulanacak. 2014 yılında başlanan ve 2017 Mayıs ayında sulamam sisteminin devreye sokulmasının planlandığı proje ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 538 TL zirai katkı sağlanması hedefleniyor.

2003-2016 arasında Eskişehir’e 616 milyon liralık su yatırımı

Bakanlık olarak Eskişehir’e farklı bir önem verdiklerinin altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise, “2003-2016 yılları arasında Eskişehir’e su alanında 616 milyon liradan fazla yatırım yaptık. Bu yatırımlarla 22 adet sulama tesisini tamamlayarak, toplamda 86 bin dekar alanı sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yılda yaklaşık 35 milyon TL zirai gelir artışı sağlamış olduk” diye konuştu.

2019 yılı sonuna kadar 31 adet sulama tesisini daha tamamlanacak

Bölgenin farklı iklim özelliklerine sahip olması sebebi ile birçok tarımsal ürünün yetiştirilebileceğini belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bunun için sulama şart. Bizde bu şartı yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2019 yılı sonuna kadar 31 adet sulama tesisini daha tamamlamayı hedefliyoruz. Bu tesisler ile 533 bin 610 dekar zirai alanı sulamaya açarak, ülke ekonomisine yıllık 277 milyon TL katkı vermeyi planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.