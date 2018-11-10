Eskişehir'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Eskişehir'de, Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü münasebetiyle anma töreni düzenlendi.

Vilayet meydanında düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından saat 9.05'de sirenler ile birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşunun arından Atatürk'ün kendi sesinden okuduğu “10'uncu Yıl Nutku” tören alanında bulunan katılımcılara dinletilirken anıtta bulunan bayraklar yarıya indirildi.

Törene; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı.