Eskişehir’de 19 Mayıs coşkusu

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, 7’den 70’e herkes 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Eskişehir Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Tatlısu, "Bugün Türk milleti büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, önderliğinde tarih sahnesine çıkarak makus talihini tersine döndürmeyi başardı. Milletin azim ve kararlılığı sayesinde Türk milletinin esaret altında yaşayamayacağının Samsun’dan başlayarak tüm dünyaya duyurulduğu tarihin 99’uncu yılıdır" dedi.

Ardından, öğrenciler şiir okuyarak gençlik adına konuşma yaptı. Daha sonra aralarında engelli sporcuların da bulunduğu dereceye giren sporcuların madalya töreni gerçekleşti. Program çeşitli branşlardaki sporcuların gösterileri ve folklor ekiplerinin oyunlarıyla sona erdi.

Kutlama programına Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, öğrenciler ve veliler katıldı.