Eskişehir’de 1’inci Seyitgazi Buluşması

Seyitgazi Belediyesi, kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1’inci Seyitgazi Buluşmasını gerçekleştirdi. Yenikent Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Seyitgazi Belediyesi Başkanı Hasan Kalın, AK Parti Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kapalı spor salonunda açılan stantlarda, Seyitgazi yöresine ait başlıca yemekler ve çeşitli kıyafetler tanıtıldı. İlçede bulunan mahallelerinin açtığı stantlarda yapılan yemek ve tatlılar davetlilere ikram edildi. Ayrıca açılan stantlarda Seyitgazi’nin tarihini konu alan görseller de katılımcılarla paylaşıldı.

“Biz 100’üncü yılımızda bin yıllık kardeşliğimizi kutluyoruz”

Yapılan etkinlik hakkında konuşan Seyitgazi Belediyesi Başkanı Hasan Kalın, açılan stantlarla Seyitgazi’nin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu sene Seyitgazi Belediyesi’nin 100’üncü yılını kutluyoruz ama biz 100’üncü yılımızda bin yıllık kardeşliğimizi kutluyoruz. Gördüğünüz gibi bütün Seyitgazili hemşerilerimiz burada. Yaklaşık 24 tane sivil toplum örgütümüz, derneklerimizle birlikte Seyitgazimizin burada kültürel mirasını bütün gelecek nesillerimize aktarmaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız şudur ki, biz geçmişimizi, kendi öz kültürümüzü bilelim ki gelecekten hayallerimiz olsun. İnşallah gelecek nesillerimize Seyitgazimizin kültürünü daha iyi anlatabilirsek, bu tanıtım stantlarımızla birlikte inşallah daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Çünkü Seyitgazi, Anadolu kardeşliğinin, horasanın mayasının olduğu bir yer. Anadolu kardeşliğinin mayasıdır. İnşallah bu mayayı karacağız. Biz Anadolu kardeşliğine bir maya olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 1’inci Seyitgazi Buluşması, sevilen sanatçılardan Kubat ve Mithat Körler konserlerinin ardından sona erecek.