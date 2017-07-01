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01 Temmuz 2017 13:55

Eskişehir’de 2 Temmuz Sivas Madımak’ı Anma Etkinlikleri

Hacı Bektaş-i Veli Derneği öncülüğünde, Odunpazarı Belediyesi, Hacı Bektaş-i Veli Anadolu Kültür Vakfı, Eskişehir Alevi Dernekleri Platformu, siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri 2 Temmuz Sivas Katliamını anma günü düzenliyor.

Eskişehir’de 2 Temmuz Sivas Madımak’ı Anma Etkinlikleri

01 Temmuz 2017 13:55


2 Temmuz Sivas Katliamını anma günü programı 2 Temmuz günü saat 15.00’te Adalar Migros önünden Vilayet Meydanı’na yürüyüş ve çelenk bırakma ile başlayacak. 2 Temmuz akşamı saat 20.00’de Cem Evi Toprak Saha’da Odunpazarı Belediyesi’nin aylar süren çalışmayla hazırladığı ve Sezgin Sönmez’in yönetmenliğini yaptığı 2 Temmuz Belgeseli “BİR-İZ”in gösterimi gerçekleştirilecek. Anma gecesi Türk Halk Müziği sanatçısı Arzu Şahin konseri ile sona erecek. İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, “BİR-İZ” belgeselinin danışmanlığını yapan Film Eleştirmeni ve Yazar Murat Tolga Şen ile dönemi yaşayan gazetecilerden Alper Turgut anma gecesinin konukları arasında yer alacak.




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