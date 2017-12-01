Eskişehir’de 27 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet veriyor

Dr. Uğur Bilge, Eskişehir genelinde toplam 27 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunduğunu belirterek, "Halkımıza daha kaliteli, zamanında ve hızlı bir acil sağlık hizmetini sunabilmek için 112’yi gereksiz yere meşgul etmemeleri, ambulanslarımıza yol vermeleri konularında vatandaşlarımızın duyarlı davranmalarını bekliyoruz" diye belirtti.

“112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” olması dolayısıyla açıklamalarda bulunan 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Acil Sağlık Hizmetlerinin son 50 yılda önem kazandığına vurgu yapan Bilge, "Acil sağlık hizmetleri, acil hastalık ve yaralanma hallerinde, özel eğitim almış ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan tüm sağlık hizmetleridir. Teknolojideki ve tıp bilimindeki hızlı ilerleme yanında nüfusun artması ve kentleşme sağlık hizmetlerinin sunumunda belirgin değişikliğe neden olmuştur. Acil sağlık hizmetlerinin geçmişine bakıldığında, tıbbın tarihiyle paralel gelişme gösterirken hastane öncesi acil sağlık hizmetleri dünyada son 50 yılda artarak önem kazanmaya, bu alanda hızlı değişimler yaşanmaya başlanmıştır. Ülkemiz, acil hastalıkların, kaza ve yaralanmaların sık karşılaşıldığı; bunun yanında olağandışı durumlar ve afetlerin yoğun olarak yaşandığı bir ülkedir. Bu nedenle acil sağlık hizmetlerinin ülke düzeyindeki organizasyon yapısının ve uygulamalarının tanıtılması amacıyla vatandaşlarımızın Acil Sağlık Hizmetleri konusunda duyarlılıklarını arttırmak, eğitim ve bilgi eksikliğini gidermek için Aralık ayının ilk haftası ülkemizde Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlanmaktadır" dedi.

"İstasyonların 13 tanesi il merkezinde bulunuyor"

Eskişehir’deki sağlık çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bilge, "Acil sağlık hizmetlerinin hastane öncesi kısmı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu istasyonlarda hekimler, paramedikler, acil tıp teknisyenleri ve ambulans şoförleri görev yapmaktadır. Bazı istasyonlarda ambulans şoförlüğünü Acil Tıp Teknisyenleri yapmaktadır. Eskişehir’de ilçeler ve beldeler dahil olmak üzere toplamda 27 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonların 13 tanesi il merkezinde diğerleri ilçelerdedir. Acil çağrı alındıktan sonra Komuta Kontrol Merkezi tarafından en kısa süre içinde olay sorgulanıp en yakın ve en uygun Acil Sağlık Hizmet ambulans ekibi olay yerine telsiz veya telefon aracılığı ile yönlendirilmektedir. Ekip olay öncesi ve sonrasında merkezimizde bulunan sayısal haritalardan uydu takip sistemi ile hem yönlendirilmekte hem de anlık konum bilgisi açısından takip edilmektedir. Ambulans ekibinin olay mahalline ulaşmasını müteakip hasta ya da yaralıya olay yerinde gerekli tıbbi müdahale yapılarak ihtiyaç varsa tedavi göreceği hastaneye nakledilmesi şeklinde müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Vatandaşlarımızın duyarlı davranmalarını bekliyoruz"

Sözlerinin sonunda 112 hattının gereksiz yere meşgul edilmemesini isteyen Doç. Dr. Uğur Bilge, açıklamalarını şu şekilde tamamladı;

"Acil sağlık hizmetlerinin ulaşabilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında acil sağlık hizmetlerinin sunumunda 112 Acil Çağrı Hattı’nın gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansların geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın artırılması amacı ile ‘Hayata Yol Ver’ kampanyası yürütülmektedir. Bu hafta vesilesi ile halkımıza daha kaliteli, zamanında ve hızlı bir acil sağlık hizmetini sunabilmek için 112’yi gereksiz yere meşgul etmemeleri, ambulanslarımıza yol vermeleri konularında vatandaşlarımızın duyarlı davranmalarını bekliyoruz."