Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak resepsiyon verdi.

Vali Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak'ın davetlileri kapıda karşıladığı resepsiyona; Eskişehir Milletvekilleri Metin Nurullah Sazak, Jale Nur Süllü, Muharip Hava Kuvveti Komutan Vekili Hava Korgeneral Mehmet Özlü, vali yardımcıları, askeri erkân, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler ile milli sporcular katıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin ilanın 95. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katılanlara teşekkürlerini ileten Vali Çakacak, programda yaptığı konuşmada, “Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin hürriyetine, bağımsızlığına pranga vurulamayacağının bir kez daha tescillendiği gün olan Cumhuriyetinin ilanının 95. yılını kutlamanın sevincini, heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Söz konusu vatan olduğunda Türk milletinin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını dile getiren Vali Çakacak, konuşmasına şu sözleriyle devam etti:

“600 yıl 3 kıtada hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşından sonra parçalanmış ve Anadolu'muz emperyalist devletler tarafından işgal edilmiştir. Bu emperyalist güçler güzel yurdumuzu işgal etmekle kalmayıp, Türk milletini her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış güzel vatanımızdan söküp atmak istediler. Söz konusu vatanı olduğunda, yüce milletimizin gücünü Çanakkale'de tüm dünyaya gösteren aziz milletimiz Atatürk'ün önderliğinde, İstiklal Mücadelesinde imkânsızlıklar ve yokluklar içinde Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin neleri başarabileceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiler. Milletimizin gücü karşısında işgal kuvvetleri arkalarına dahi bakmadan kaçtılar. İstiklal Savaşının Büyük Zaferle sonuçlanması Cumhuriyetle taçlandırıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet; Türk milletine bırakılmış en büyük mirastır. Bizler de bu mirasa sahip çıkarak, Türkiye Cumhuriyetini bulunduğu yerlerden daha yukarılara taşıyacağız. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla birlikte sonsuza kadar sahip çıkacak, bizden sonra gelenler daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışacağız."

Konuşmanın ardından Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak ile Korgeneral Özlü birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına hazırlanan pastayı kesti. Daha sonra Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, masaları tek tek gezerek davetlilerle sohbet etti, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.