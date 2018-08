Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu verildi

Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak davetlileri kapıda karşıladı. Resepsiyon davetine; Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, vali yardımcıları, askeri erkân, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri, şehit aileleri ve gaziler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, iş adamları ve milli sporcular katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan konuklarına teşekkürlerini ileten Vali Çakacak, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümünde, bu büyük zaferi bir bayram olarak kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu özel gecede davetimize icabet edip, zaferimizin coşkusuna ortak olan herkese teşekkürlerimi sunuyor, saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bu zaferi, gurur ve coşku ile yaşamamızı sağlayan Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’mızın isimsiz kahramanlarını ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Her milletin hayatında önemli tarihler vardır. Ağustos ayı da Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. 26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan ve onun şanlı ordusu, Bizans İmparatorluğu’na karşı kazandıkları parlak bir zaferle Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açmış, Malazgirt Zaferi ile bu topraklar kıyamete dek Türk Milleti’ne vatan olmuştur. Önce Selçuklu ardından da Osmanlı Devleti ile Anadolu’yu yeryüzünün cennet bir köşesine çeviren şanlı ecdadımız, bu topraklarda adaleti, huzuru, kardeşliği, birlik ve beraberliği egemen kılarak; her renkten, her ırktan, her dinden ve her mezhepten insanın barış, huzur ve refah içinde yaşamasını sağlamıştır. 3 kıtada yüzlerce yıl adalet ve huzur dağıtan Osmanlı Devleti maalesef 20. yüzyılın başında sömürgeci Batılı devletlerin paylaşım plânlarının hedefi olmuş ve ne yazık ki 1. Cihan Harbi’nden büyük bir yıkım ve tükenmişlikle çıkmış, Anadolu sömürgeci Batılı devletlerin işgaline açık hâle gelmiştir. İşte bu noktada Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Türk Milleti, bütün zorluklara ve imkânsızlıklara rağmen genci - yaşlısı, erkeği - kadını, doğulusu - batılısı, şehirlisi - köylüsü bir araya gelerek dünyanın görüp görebileceği en onurlu Kurtuluş Savaşı’nı vermiştir. 26 Ağustos 1922’de başlatılan Büyük Taarruz ile işgalci güçler 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da bozguna uğratılmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşunun temeli böylece atılmıştır. Bu görkemli zaferle Anadolu’nun, kıyamete dek Türk yurdu olacağı tüm dünyaya ilân ve ispat edilmiştir. Nasıl ki o dönemlerde vatanımız üzerinde kirli emelleri olanlar varsa, şimdilerde de ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen hain odaklar ve onların kirli maşaları hâlâ var" dedi.

Konuşmasının ardından Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, Garnizon Komutanı Hv. Org. Gülan ve Milletvekili Günay, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına yapılan pastayı kestikten sonra davete gelen tüm konuklarla tek tek ilgilenip herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik etti.