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30 Ağustos 2018 10:19

Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer kutlamaları

Eskişehir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü kutlamaları Vilayet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı.

Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer kutlamaları

30 Ağustos 2018 10:19


Kentteki kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından meydanda bulunan Atatürk Anıtı’na ilk olarak Eskişehir Valiliği’nin çelengi sunuldu. Daha sonra Garnizon Komutanlığı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin çelenklerinin sunulmasıyla tören sona erdi.


Öte yandan düzenlenen törene; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgenaral Atilla Gülan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Harun Karacan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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