Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer kutlamaları

Kentteki kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından meydanda bulunan Atatürk Anıtı’na ilk olarak Eskişehir Valiliği’nin çelengi sunuldu. Daha sonra Garnizon Komutanlığı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin çelenklerinin sunulmasıyla tören sona erdi.

Öte yandan düzenlenen törene; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgenaral Atilla Gülan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Harun Karacan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.