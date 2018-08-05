Eskişehir’de 64 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 6’sı içici olamak üzere toplam 8 şahıs yakalandı. Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, bin 35 adet ecstasy uyuşturucu hap, 545 adet lyrica ve tramadol uyuşturucu hap, 252.64 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin toplamda 64 bin 844 TL olduğu belirtildi.

Yakalanan 6 şahsa ’uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan işlem yapılırken, diğer 2 şüpheli şahıs ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edilecek.