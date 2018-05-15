Eskişehir’de ABD ve İsrail’e tepki yürüyüşü

Tüm Türkiye’de olduğu gibi ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki hızla büyüyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Alaaddin Camisi’nde düzenlenen programa 500’e yakın vatandaş katıldı. Burada Kudüs için dualar edilmesinin ardından İsrail askerlerinin Filistin’de katlettiği vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

"Kudüs İslam’ındır ve Kudüs bizimdir"

İHH Eskişehir Başkanı Musa Karadaş, yaptığı basın açıklamasında Kudüs’ün sahipsiz olmadığını ve buraya sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, "İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti ve ABD, Kudüs’ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın, Kudüs İslam’ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemiz Peygamber Efendimiz Miraç’a yükseldiği o beldeye sahip çıkma zamanıdır. Bizler buradan Kudüs’ü yalnız bırakmayacağımızı herkese haykırıyoruz. Bugün burada ve tüm Türkiye’de Kudüs dostlarıyla birlikte ABD’nin ve İsrail’in bu hukuksuz kararına ve uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Kudüs ve Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçirmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları, işgali durdurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İsrail ile yapılan bütün anlaşmalar iptal edilmelidir"

İsrail ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesi ve büyükelçiliklerin kapanması gerektiğini söyleyen Karadaş, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Acilen bütün İslam ülkeleri İsrail’in Büyükelçiliklerini topraklarından kovmalıdır. Bunu da ilk olarak mazlumların umudu Türkiye gerçekleştirmelidir. Bugün itibariyle İsrail Büyükelçiliği ve konsolosluğu hemen kapatılmalıdır. Mavi Marmara Anlaşması en kısa zamanda iptal edilmeli ve İsrail, uluslararası arenada yalnızlaştırılmalıdır. İsrail’le yapılan bütün anlaşmalar iptal edilmelidir."

Yürüyüşün ardından grup, sloganlar eşliğinde yürüdü.