Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı

17-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Ahilik Haftası Eskişehir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliğe oda başkanları, daire amirleri, çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.

Bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamaları Eskişehir Valiliği önünde düzenlendi. Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından düzenlenen etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere bayrak çekiminin ardından etkinlik, Erenköy Fatih Camii İmamı Memiş Ünal'ın esnaf ve sanatkarlar için yaptığı Bereket Duası ile devam etti.

Daha sonra törende konuşma yapan Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Birsen, esnaf ve sanatkârların bayramı olarak kutlanan ahilik haftasının 31'incisini kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belitti. Konuşmasında ahiliğin önemine ve gerekliliklerine değinen Birsen aynı zamanda yılın ahisi olan bakkal Nuh Nihat Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

Etkinlik Ahilik konulu “Usta” adlı şiirin okunmasının ardından Odunpazarı Dernekler Platformu Mehteran Takımı'nın Gösterisi ile son buldu.