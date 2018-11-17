Eskişehir'de 'Anadolu Şiir Akşamları'

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ‘Anadolu Şiir Akşamları' etkinliği, Şair Minevver Sezer'in sunumuyla dernek konferans salonunda gerçekleştirildi.

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ayda bir defa yapılan etkinlik, katılımcılardan tam not aldı. Düzenlenen ‘Anadolu Şiir Akşamları'nda, şairler kendi yazdıkları şiirleri okudu. Ozan Zakir Akgül sazı ile Eskişehir türkülerini seslendirdi. Mevlevi Derneği grubunda yer alan keman sanatçısı Nazan Naz, keman eşliğinde ilahiler söyledi. Söylenilen ilahilere sanatçılar sözleri ile eşlik ederken Dernek Başkanı Ahmet Doğanses "Muhakkak şiirin hamuru, insan sevgisidir. İnsanı anlamayan şiir yazamaz ve yazsa da eksik olur. Şiirin olmadığı yerde ve şairin bulunmadığı toplumda insan sevgisi de olmaz. İnsanı, insana ancak şiir sevdirir ve yaklaştırır. Biz de dernek olarak, derneğimizde ayda bir defa olmak üzere ‘Anadolu Şiir Akşamları' düzenliyoruz ve Eskişehirli şairlerimizin şiirlerini duyurarak Eskişehir'imizin sanatına ve edebiyatına katkıda bulunuyoruz" dedi.