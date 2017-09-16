Eskişehir’de asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Asayiş, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele (TEM), Trafik, Önleyici Hizmetler ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya, Eskişehir-Afyonkarahisar Karayollarının yanı sıra İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar Caddeleri, Porsuk Bulvarı ve önceden belirlenen 14 mahallede kimlik kontrolü yaptı. Şehrin belirli bölgelerinde de arama noktaları oluşturan ekipler, araçlarda arama yaparak sürücülerin GBT’lerini sorguladı. Yapılan uygulamalarda ise, 10 ehliyetsiz sürücüye işlem yapıldı.

Aramalarda 5 gram esrar, 3 gram ise bonzai maddesi ele geçirildi. Ayrıca, hakkında arama kararı bulunan 2 kişi de yapılan kontroller sırasında yakalandı.