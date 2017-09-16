Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 10:49

Eskişehir’de asayiş uygulaması

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 14 mahallede asayiş uygulaması yapıldı.

Eskişehir’de asayiş uygulaması

16 Eylül 2017 10:49


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Asayiş, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele (TEM), Trafik, Önleyici Hizmetler ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya, Eskişehir-Afyonkarahisar Karayollarının yanı sıra İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar Caddeleri, Porsuk Bulvarı ve önceden belirlenen 14 mahallede kimlik kontrolü yaptı. Şehrin belirli bölgelerinde de arama noktaları oluşturan ekipler, araçlarda arama yaparak sürücülerin GBT’lerini sorguladı. Yapılan uygulamalarda ise, 10 ehliyetsiz sürücüye işlem yapıldı.


Aramalarda 5 gram esrar, 3 gram ise bonzai maddesi ele geçirildi. Ayrıca, hakkında arama kararı bulunan 2 kişi de yapılan kontroller sırasında yakalandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç