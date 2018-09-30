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Eskişehir'de Athena coşkusu

Eskişehir’de düzenlenen MilyonFest’in üçüncü gününde Athena coşkusu yaşandı.

Eskişehir'de düzenlenen MilyonFest'in üçüncü gününde Athena coşkusu yaşandı.


Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım organizasyonuyla gerçekleşen MilyonFest yoğun katılımla devam ediyor. Alternatif akımın genç temsilcisi Ezgi Aktan ile başlayan gün son dönemin yükselişteki isimlerinden Gökcan Sanliman ile devam etti. Karadeniz rock müziğin başarılı temsilcisi Niyazi Koyuncu'nun şarkılarıyla iyice ısınan gençler başarılı topluluk Zakkum'un her biri hit olmuş parçalarıyla devam etti. Ardından Türk rap müziğinin başarılı temsilcisi Ceza'nın başarılı performansı ile devam eden festivalde usta sanatçı Selda Bağcan da festival alanını dolduran binlerce katılımcıya unutulmaz anlar yaşattı. Son olarak sahne alan Türk rock müziğinin öncü gruplarından Athena, sevilen şarkılarını sahne performanslarıyla Eskişehirli müzikseverlerle buluşturdu. Soğuk havaya aldırış etmeden alanı dolduran gençler de unutulmaz anlar yaşadı.

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