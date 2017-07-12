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12 Temmuz 2017 16:28

Eskişehir’de av tüfeği ile bir kişiyi yaralayan şahıs Konya’da yakalandı

Eskişehir’de yaşanan av tüfeği ile yaralama olayının şüphelisi Konya’da yakalandı.

Eskişehir’de av tüfeği ile bir kişiyi yaralayan şahıs Konya’da yakalandı

12 Temmuz 2017 16:28


Olay, 8 Temmuz gecesi Eskişehir’de Erenköy Mahallesi Münevver Sokak civarında yaşanmıştı. Hastaneye yaralı olarak getirilen Burak Ü.’nün (22), hayati tehlikesinin olduğu anlaşıldı. Durum üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, şüpheli Şevket T.’nin (21) kaçtığı aracın plakasına ulaştı. 155 Haber Merkezi koordinesinde tüm ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, şüphelinin terk ettiği araç bulundu. Aracın içerisinde olayda kullanılan av tüfeği de bulunurken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için çalışmalar genişletildi. Şüphelinin Konya’nın Akşehir ilçesine kaçtığı tespit edilirken, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibat kuruldu. Bunun üzerine şüpheli Şevket T., dün Akşehir’de yakalanarak Eskişehir’e teslim edildi. Gözaltındaki şahıs, bugün adliyeye sevk edildi.




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