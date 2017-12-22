Eskişehir’de ’Ayın Personelleri’ seçildi

İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan personelin moral ve motivasyonunu arttırmak, başarılı personeli ödüllendirmek üzere üstün performans gösteren personelin belirlenerek ’ayın personeli’ seçilmesi uygulamasına devam ediliyor. Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Cem Yamen, Komiser Yardımcısı Nuri Eren Koçak ve Polis Memuru Nuray Eker, görevlerinde göstermiş oldukları gayretli, özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı ’ayın personeli’ olarak seçildiler.

Ayın personeli seçilen polisler, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Muzaffer Doğanay, Huzur Sevenler Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile diğer davetlilerin katılımlarıyla Polisevinde düzenlenen tören ile teşekkür belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.