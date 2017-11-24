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24 Kasım 2017 18:25

Eskişehir’de ayın polisleri belli oldu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından polislerin moral ve motivasyonunu artırmak, başarılı personeli ödüllendirmek, üstün performans gösteren personelin belirlenmesi için sürdürülen "Ayın Personeli" seçme uygulamasına devam ediliyor.

Eskişehir’de ayın polisleri belli oldu

24 Kasım 2017 18:25


Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Aydın Aybek, Fettah Kemal Pakel ve Murat Dinkçi iki ayrı olayda, yaklaşık 10 yıldır kayıp müracaatı olan şahısların cinayet sonucu öldürülerek cesetlerinin gömüldüklerinin tespit edilmesi ve bu olayların katil zanlıları olan iki şüphelinin yakalanarak adalete teslim edilmeleri sürecinde göstermiş oldukları başarılı ve özverili çalışmaları nedeniyle “Ayın Personeli" olarak seçildiler.


Ayın personeli seçilen polisler, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Huzur Sevenler Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin ve dernek yönetim kurulu üyelerince teşekkür belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.




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