Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 15:07

Eskişehir’de balık av sezonu açıldı

Eskişehir Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, yeni avlanma sezonunda avcıların kurallara uymaları konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Eskişehir’de balık av sezonu açıldı

18 Haziran 2018 15:07


Tarım Bakanlığına bağlı Kontrol ve Koruma Genel Müdürlüğü’nün belirlediği yasak tarihinin dolmasıyla Eskişehir iç sularda uygulanan av yasağı 16 Haziran tarihinde sona erdi. Sazan, Kadife, Şiraz, Yayın, Tatlı Su Kefali gibi balıkları kapsayan yasağın kalkmasıyla balıkçılar Porsuk etrafına ve göletlere akın etti.


Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, avlananların kanunlara uygun av yapmalarını tavsiye etti. Avlanma sırasında, tırıvırı, ağ ve kepçenin yasak olduğunu, kullanılmaması gerektiği uyarısında bulunan Başkan Demirtaş, “2018-2019 balık av sezonu, 16 Haziran itibarı ile başlamış bulunmaktadır. Tüm amatör olta balıkçılığı yapan arkadaşlarımıza rast gelsin diyorum. İğneleri keskin olsun. Tüm bunların yanında kurallara riayet etmemiz gerektiğini söylüyoruz. 40 santimetre altındaki sazanların tezgahlarda olması suçtur. Bu tür balıkları tekrardan suya bırakmak gerekiyor. Amatör balıkçılığın yapılabilmesi için kurallara uymamız gerektiğini belirtiyorum. Araba bagajlarında satılan balıkların kesinlikle alınmaması gerekiyor. Bu insanlar böyle yaparak suç işlemiş oluyorlar ve ayrıca gıda açısından da çok tehlikeli bir durum. Balıkların, ruhsatlı balıkçılardan alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.



"Cezalar profesyonele de ağırlaştırılmalı"


Son olarak kurallara uymayanlara ağır cezalar verildiğini belirten Demirtaş, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:


“Kurallara uymayan amatörlere verilen cezalar artıyor. Bin lira para cezasının verildiği oluyor, ama bu cezalar yapılan suç düzeyine göre de değişiyor. Amatöre ağırlaştırılan bu cezaların profesyonele de ağırlaştırılmasını diliyoruz. Onlar da bu konuda doğaya saygı duymalılar.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    26°C
  • Perşembe
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç