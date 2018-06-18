Eskişehir’de balık av sezonu açıldı

Tarım Bakanlığına bağlı Kontrol ve Koruma Genel Müdürlüğü’nün belirlediği yasak tarihinin dolmasıyla Eskişehir iç sularda uygulanan av yasağı 16 Haziran tarihinde sona erdi. Sazan, Kadife, Şiraz, Yayın, Tatlı Su Kefali gibi balıkları kapsayan yasağın kalkmasıyla balıkçılar Porsuk etrafına ve göletlere akın etti.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, avlananların kanunlara uygun av yapmalarını tavsiye etti. Avlanma sırasında, tırıvırı, ağ ve kepçenin yasak olduğunu, kullanılmaması gerektiği uyarısında bulunan Başkan Demirtaş, “2018-2019 balık av sezonu, 16 Haziran itibarı ile başlamış bulunmaktadır. Tüm amatör olta balıkçılığı yapan arkadaşlarımıza rast gelsin diyorum. İğneleri keskin olsun. Tüm bunların yanında kurallara riayet etmemiz gerektiğini söylüyoruz. 40 santimetre altındaki sazanların tezgahlarda olması suçtur. Bu tür balıkları tekrardan suya bırakmak gerekiyor. Amatör balıkçılığın yapılabilmesi için kurallara uymamız gerektiğini belirtiyorum. Araba bagajlarında satılan balıkların kesinlikle alınmaması gerekiyor. Bu insanlar böyle yaparak suç işlemiş oluyorlar ve ayrıca gıda açısından da çok tehlikeli bir durum. Balıkların, ruhsatlı balıkçılardan alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Cezalar profesyonele de ağırlaştırılmalı"

Son olarak kurallara uymayanlara ağır cezalar verildiğini belirten Demirtaş, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Kurallara uymayan amatörlere verilen cezalar artıyor. Bin lira para cezasının verildiği oluyor, ama bu cezalar yapılan suç düzeyine göre de değişiyor. Amatöre ağırlaştırılan bu cezaların profesyonele de ağırlaştırılmasını diliyoruz. Onlar da bu konuda doğaya saygı duymalılar.”