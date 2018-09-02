Eskişehir’de balıklar tezgaha indi

Denizlerde avlanma yasağı 1 Eylül tarihi itibariyle sona erdi. Gece yarısından sonra denize açılan balıkçılar, avladıkları balıkları sabah saatlerinden itibaren tezgahlarına dizdi. Özellikle çinekop, palamut, hamsi ve istavritin tezgahlarda bol olduğu görüldü.

Uzun yıllardır Eskişehir’de balıkçılık yapan Hülya Akkoyun, "1 Eylül’de av yasağımız kalktı. İnşallah bol balık yiyeceğiz. Palamut ve hamsiyi bol bir şekilde bekliyoruz. İlk balığımız da geldi. Çinekop, palamut, hamsi ve istavrit bol gözüküyor. Fiyatlar 10-15 lira arasında olur. Fiyatların düşmesini tabii ki biz de çok istiyoruz. Balığımız bol olursa mutlaka düşecektir. Kendi balığımız olduğu sürece daha ucuz yeriz. Levreğimiz var, çupramız var, somon, hamsi var. Sağlık için balık yenilmesini öneriyoruz. Her şey için faydalı. Evde çocuklarımıza bunu alışkanlık haline getirelim. Çünkü bu bir kültürdür. Bu kültürü yerleştirdiğimiz sürece sağlıklı nesiller yetiştiririz" şeklinde konuştu.

"Yeni sezonumuz bereketli olsun"

Balık satışlarında hareketliliğe dair bir özlemleri olduğunu da dile getiren Akkoyun, şunları kaydetti:

"Özlem var. Çok özledik. Çünkü geçen yıl balığımız yoktu. Çok tüketilmedi. Bu sene bir özlem var. Yeni sezonumuz bereketli olsun. Bol bol balık yiyelim ve bol bol ’sağlık’ diyelim. Balık demek sağlık demek, balık demek hayat demek."