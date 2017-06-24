Eskişehir’de basın mensupları iftarda bir araya geldi

Eskişehir’de ulusal ve yerel basında çalışan medya mensupları, bir restoranda Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile bir araya geldi. Birlikte oruçlar açıldıktan sonra burada bir konuşma yapan Ataç, Ramazanın son günleri olduğunu, gelecek senelerde de sağlık ve huzur içinde Ramazanlar yaşamak istediklerini söyledi. Ataç, "Bu aralar yoğun olarak ’Adalet Yürüyüşleri’ne katılıyorum. Gerçekten iktidarın hiç beklemediği bir yürüyüş oldu. Her gün artan katılımıyla, büyüyerek devam ediyor. Herkes çok mutlu. Kendimize geldik. Geleneğimizde biraz itiraz ve mücadele vardır. Ondan dolayı bu tip bir eylemde kendimize gelmemiz kadar doğal bir şey olamaz. Zaman zaman aramızdan gelen gazeteci arkadaşlarımız oldu. Hatta talep olursa, isteyen arkadaşlarımıza yürüyüşe katılmak üzere gidişlerinde yardımcı oluruz. Gitmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir şey, bence tarih yazılıyor. Bundan önce böyle bir şey olmadı, bundan sonra da böyle bir şeyin olması gerçekten çok zor. Herkes ciddiyet içerisinde ve mutlu bir şekilde yürüyorlar” dedi.

Basın mensuplarına iftar programına katıldıkları için teşekkür eden Başkan Ataç, Ramazan Bayramının sağlık, huzur ve barış içinde geçmesini diledi.