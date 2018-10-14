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Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Eskişehir’de çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Eskişehir'de çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda akşam saatlerinde Porsuk Çayı kenarında yürüyen Murat Alaağaç (36) ile Y.T, O.A, E.B. ve I.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında O.A., yanında bulunan bıçakla Murat Alaağaç'ı farklı yerlerinden bıçakladı. Murat Alaağaç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Alaağaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya karıştığı iddia edilen Y.T., O.A., E.B. ve I.K. ise, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Fatih Mahallesi Derman Caddesi'nde bir ikamette yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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