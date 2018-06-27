Eskişehir’de bir ilki gerçekleştirdiler

Protokol imza törenine proje sahibi İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve Sağlık Müdürlüğü Proje Koordinatörü Fehrinaz Çağlılar, firma adına ise Fabrika Müdürü Aysan Levin Hoşver, İnsan Kaynakları Yöneticisi Mümtaz Şöğür ile iş yeri Hekimi Dr. Aycan Alışkan katıldı.

İki kurum arasında hazırlanan ’Özel -Devlet İşbirliği Sağlıkta El Ele’ projesinin amacı, İl Sağlık Müdürlüğünün uzman sağlık personelleri ile otomotiv sektöründe üretim yapan fabrikada çalışan gönüllü personellerin sağlık taramalarının yapılması, ülkemizde sık görülen hastalıkların erken teşhis edilip önlemlerin alınması ve gerekli tedavilerin hızlandırılması, ayrıca bütün özel kurum çalışanlarında sağlık bilincini oluşturarak topluma faydalı örnek proje çalışmalarının yürütülmesine öncülük etmek olarak açıklandı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ’Özel - Devlet İşbirliği Sağlıkta El Ele’ projesinin şehirde bir ilk olduğunu belirterek, bu proje ile firmaya ait Eskişehir İnönü Fabrika Müdürlüğün de çalışan ortalama bin 700 personelin sağlık taramalarının gerçekleştirileceğini, bu çalışmalar sonucunda çalışanların sağlık taramaları yapılarak erken tanı ile vakalar tespit edilip hastalığın kontrol altına alınabileceğini dile getirdi. Sağlık problemi tespit edilen bireylerin tedavi şansının artacağını söyleyerek hizmet içi eğitimlerle de özel sektörde çalışan işbaşındaki kişilere bilinçlendirme çalışmaları yapılarak üretimden kaynaklı iş kaybının olmayacağını ve bu tür proje ve hizmetlerle hastalığın getirdiği ekonomik maliyetin kişiler ve kurumlar adına azalacağını aktardı. Bilge, bu sayede erken tanı ve tedavi ile morbidite-mortalite oranları azaltılarak toplum sağlığı kalite standartlarının yükseltileceği değerlendirmesinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge konuşmasının devamında, "Özel -Devlet İşbirliği Sağlıkta El Ele proje bünyesinde halk sağlığının refah yönünü artırırken aynı zaman da, özel devlet işbirliği kurumlar arası koordinasyon artacak, karşılıklı kurum kültürleri tanınacak ve faydalı çalışma ortamı sağlayacaktır. Bu proje ile özel sektörün çalışma koşullarından ya da kişinin gelme isteğini engelleyen alışkanlıklarının önüne geçilecektir. Sağlık hizmetinin mobil sistemle yani araçlarla halkın ayağına sunulması ile sağlık bilinci oluşturulacak, tanı, tedavi ve sağlıklı alışkanlıklar kazandırılacaktır. Bu proje ile çalışanların değerli oldukları hissettirilecek ve devlet adına sağlık kurumuna olan güven ve inançları artacaktır. Bu çalışma ile diğer kurumların aktörleri ve özel sektör iş alanları ile olumlu yönde etkileşim sağlanacak, benzer projelerin yapılmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kulandı.

Fabrika Müdürü Aysan Levin Hoşver ise, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Özel -Devlet İşbirliği Sağlıkta El Ele’ projesinin kurumlar arası işbirliğinin güzel bir örneği olacak, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.