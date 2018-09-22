Eskişehir'de bisiklet turuna vatandaşlardan yoğun ilgi

Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü'nde gerçekleştirilen bisiklet turu etkinliği sabah 10.00'da vatandaşların katılımıyla başladı. Müdürlük ana hizmet binası önünden hareket eden çok sayıda bisikletli, Aliya Izzetbegoviç Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Atatürk Caddesi ve Atatürk Bulvarı boyunca devam ederek yaklaşık 6,5 kilometrelik parkuru tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da desteklediği etkinliğin amacı, çevre bilinci oluşturmak ve halkı bisiklet kullanımına özendirmek.