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18 Temmuz 2018 12:47

Eskişehir’de büyük yangın

Eskişehir’de bir iş yerinde meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Eskişehir’de büyük yangın

18 Temmuz 2018 12:47


Edinilen bilgiye göre; Olay Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi’nde meydana geldi. Sabah 08.00’de cadde üzerinde bulunan konfeksiyon atölyesine gelen iş yeri sahibi, dükkanın duman içerisinde olduğunu görerek hemen itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Büyüyen yangının etkisiyle meydana gelen yoğun duman nedeniyle içeri giremeyen ekipler, iş yeri camlarının kırılmasıyla tramvay durağı içinden tazyikli su ile duruma müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında içeride kimsenin olmaması derin bir nefes aldırırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Öte yandan, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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