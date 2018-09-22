Eskişehir'de çevre şenliği

İki gün boyunca sürecek olan Çevre Şenliği, Haller Gençlik Merkezinde düzenlenen panel ile başladı. Panele konuşmacı olarak yazar Buket Uzuner ve yazar ve akademisyen Ömer Madra katıldı. Buket Uzuner konuşmasında “Edebiyat ve Çevre, Dünyanın Nefesi Hava” hakkında konuştu. Ömer Madra ise “İklim Krizi” konusundan söz etti.

Eskişehir'de bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Yazar Buket Uzuner, “Çevremizi, doğamızı koruyalım, bir arada olalım, gücümüzü, enerjimizi, bilgimizi, emeğimizi yan yana koyalım diye bugün buradayız. Yaşadığımız gezegeni koruyalım” dedi.

“Gezegenin efendisi olmadığımızı, tabiatın, doğanın bir parçası olduğumuzu hatırlamalıyız” diyen Uzuner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok sevdiğim bir Fransız yazar, ‘Yaşlılıkta uygulananlar, gençlikte unutulanlardır' diyor. Türkçeyi konuşan eski Türklerin şamanlık gibi inançlarında doğanın bir parçası olunduğu, ‘Tabiat ana' diye tapıldığı, tanrıçaların olduğu gerçeği var. Bizim bu öz geleneklerimiz unutuldu. Hangi kültürden olursak olalım, geleneklerimiz ile belliğimizi canlandırmalıyız. Özünde tabiata olan saygı ve sevgimizin ne kadar güçlü olduğunu hatırlamak zorundayız. Bunu unutarak bir çeşit bunama yaşıyoruz. Tabiatın bir parçası olduğumuzu unuttuk ve tabiata efendilik taslıyoruz. Son zamanlarda özellikle iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen hiç tanımadığımız fırtınalar, seller, dolular başladı. Tabiatın ne kadar güçlü olduğunu, bizimse ona direnen şımarık ergenler durumuna düştük. Bunun farkına varmak siyasetçilerin işine gelmiyor ama siyasetçileri siyasetçi yapan bizleriz. Bunu hatırlamak gerekiyor. Toprağın, havanın, suyun bir parçası olduğumuzu ve korumamız gerektiğini anlatmamız gerekiyor.”

PAZAR GÜNÜ YAPILACAK ETKİNLİKLERİ KAÇIRMAYIN

Çevre Şenliği 22 Eylül Cumartesi günü gün boyu Haller Gençlik Merkezinde gerçekleşecek paneller ile devam edecek. Şenlik, 23 Eylül Pazar günü ise Haller Gençlik Merkezi Parkında dans ve müzik etkinlileri ile devam edecek. Ayrıca gün boyunca çeşitli atölye ve oyunlar da Çevre Şenliğinde gerçekleşecek.