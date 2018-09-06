Eskişehir’de ’Demiryolu Kültürü Ortak Mirası’ sergisi

Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri olan Almanya’nın Treptow-Köpenick Belediyesi heyeti Eskişehir’e geldi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın eşliğinde Treptow-Köpenick Belediye Başkanı Oliver Igel ve beraberindeki heyet, 12’nci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun gerçekleştiği alanı ziyaret etti. Başkan Ataç ve misafirleri, kardeş şehirlerdeki ortak mirası yeniden keşfetmek fikrine dayanan ve sempozyum alanında açılan Demiryolu Kültürü Ortak Mirası Sergisi’ni gezdi. Ataç ve Alman heyet, geçen yıl Almanya’da düzenlenen ve ikinci ayağı sempozyum alanında gerçekleşen sergide yer alan fotoğrafları inceledi.

Demiryolu Kültürü Ortak Mirası Sergisi, Eskişehir ve Treptow-Köpenick kentlerinde bulunan gar binalarının mimari benzerlikleri, demiryollarının her iki kent için de taşıdığı önem, demiryolu ulaşımının kentlerin tarihindeki gelişimi gibi özellikleri ortaya koyuyor. Başkan Ataç ve konukları, sergi gezilerinin ardından sempozyum alanında çalışma yapan sanatçıları da ziyaret ederek üzerinde çalıştıkları eserler hakkında çeşitli bilgiler aldı. Ayrıca Treptow-Köpenick’in Belediye Başkanı Igel ve heyetinin Eskişehir temasları, Tepebaşı Belediyesi’nin proje ve merkezlerini tanımak üzere yaptıkları ziyaretler ile devam ediyor.

Öte yandan Demiryolu Kültürü Ortak Mirası Sergisi, 15 Eylül’e kadar gezilebilecek.