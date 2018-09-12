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Eskişehir'de dev asayiş uygulaması

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğünce 400 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğünce 400 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.


Uygulama kapsamında ekipler, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya karayolu, şehir içerisinde bazı caddeler ve eğlence merkezlerinde kimlik kontrolü yaptı. Ekipler tarafından kentin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturulurken araçlarda arama yapıldı ve sürücülerin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, uyuşturucu madde dedektör köpekleri de hazır bulundu. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinasyonunda yürütülen uygulamada, 2 bin 762 kişinin GBT'si yapıldı. Denetlenen 128 iş yerinde farklı suçlardan aranan 6 şüpheli, 5 yoklama kaçağı, alkollü mekanda bulunan yaşı küçük 2 kişi ve kimliksiz 1 kişi yakalandı.


Diğer yandan denetlenen iş yerlerinden 18'ine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirimine muhalefet, canlı müzik, kimlik bildirme kanununa muhalefet, kapalı mekanda sigara içilmesinden yasal işlem yapıldı. Ayrıca yapılan kontrollerde 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

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