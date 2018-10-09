Eskişehir'de doktorlar Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkmasını istiyor

İstanbul'da Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından öldürülmesinin ardından Sağlıkta Şiddet Yasası yeniden gündeme gelirken, Sağlık İl Müdürlüğü eski binası önünde bir araya gelen Eskişehir'deki bir grup doktor, yasanın çıkarılmasını talep ettiler.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Akif Aladağ, yaptığı açıklamada, Türk Tabipler Birliği'nin çağrısı üzerine ülkenin dört bir yanında hekimler olarak ‘Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkarılması için toplandıklarını söyledi. Sağlıkta Dönüşüm Programını eleştiren Başkan Aladağ, “İlk günden itibaren yetkilileri uyardık; yine uyarıyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndan vazgeçin. Sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı karşıya getirici söylemlerinizden vazgeçin” dedi.

Başkan Aladağ, sağlıkta şiddete karşı eylem programı başlattıklarını söyleyerek, “10 Ekim gününden başlamak üzere 7 gün süreyle 18.00-20.00 saatleri arasında buluşup hep birlikte 'Sağlık Şiddet Yasası'nın çıkarılmasını istiyoruz' diyeceğiz. Sağlığı korumaya, hayat vermeye yemin etmiş biz hekimler sağlık kurumlarında şiddetin kanıksanmasını, normalleştirilmesini kabul etmediğimizi dile getireceğiz” diye konuştu.