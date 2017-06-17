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17 Haziran 2017 12:31

Eskişehir’de elleri iple bağlı erkek cesedi bulundu

Eskişehir’de elleri iple bağlı vaziyette kanala atılmış bir erkek cesedi bulundu.

Eskişehir’de elleri iple bağlı erkek cesedi bulundu

17 Haziran 2017 12:31


Ceset, Çamlıca Mahallesi Kıraç Sokak yanından geçen sulama kanalında fark edildi. Vatandaşlar tarafından cesedin görülmesiyle durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ceset sulama kanalından kıyıya çekildi. Burada ceset torbasına konulan cesedin üzerinden herhangi bir bilgi veya kimlik çıkmadı. 40-45 yaşlarında bir erkek şahsa ait olduğu belirlenen cesedin, önünden ellerinin bağlı olduğu öğrenildi.


Öte yandan, ilk belirlemelere göre ceset üzerinde herhangi bir bıçak izine de rastlanılmadı.




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